الشؤون السياسية (التعاون الإسلامي) تدين مصادقة السلطات الاسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة 15/01/2018 | LOC00:58

21:58 GMT | الأخبار العربية جدة - 14 - 1 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاحد مصادقة السلطات الاسرائيلية على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان له ان سياسة التوسع الاستيطاني الاسرائيلي "تعد عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني وتهدف إلى فرض وقائع جديدة للحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشدد العثيمين على ان الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية "يعد ايضا انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لسياسة الاستيطان الاسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.(النهاية) ن س ع / س ع م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة