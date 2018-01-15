الرياض - 14 - 1 (كونا) -- وقعت وزارة المالية السعودية اليوم الاحد مذكرة تفاهم مع مجموعة (ميتسوبيشي) اليابانية لتعزيز وتطوير التعاون في تنمية القوى البشرية العاملة بالمملكة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريح صحفي بهذه المناسبة ان توقيع المذكرة يصب بشكل رئيس ومؤثر في دعم برنامج تطوير القطاع المالي "وهو أحد البرامج الرئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030 فضلا عن كونها خطوة تُسهم في تنمية القوى البشرية العاملة بالمملكة عبر توطين الخبرات الدولية في مجال القطاعات المالية وفق أفضل التجارب العالمية".

واوضح أن وزارة المالية تعمل على تمكين المملكة ليكون اقتصادها من بين أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول العام 2030 من خلال نظام مالي متميز يقوم على سياسات مالية فعالة وإدارة الموارد المالية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.

ويهدف (برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية) الى تطوير القدرات المهنية للشباب والفتيات السعوديين ومهاراتهم الفنية في مجالات مالية واقتصادية وادارية وتقنية متعددة تلبي متطلبات مرحلة التحول في الوزارة بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030.(النهاية) ا د / س ع م