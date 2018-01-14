مسقط - 14 - 1 (كونا) -- يبدأ مؤتمر عمان للموانئ اعماله غدا الاثنين بمسقط ويبحث التجارة البحرية حول العالم وآفاق نموها.

وقال الامين العام المؤتمر المكرم حاتم الطائي في تصريح صحفي ان أولوية المؤتمر هي تسليط الضوء على الموانئ العمانية والنقلة النوعية التي تشهدها عبر السنوات الماضية إضافة إلى ذلك فإن المؤتمر يسعى لعرض آليات الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة بما يحقق سرعة العمل وغيرها من آليات تمنحها لهذا القطاع الواعد.

وأكد ان المؤتمر يضم عددا من المسؤولين في قطاع الموانئ على مستوى العالم لاستعراض الخبرات المختلفة التي تعزز جهود تطوير عمل الموانئ في السلطنة.

وذكر ان المؤتمر سيبحث ثلاثة محاور الأول يحمل عنوان "التجارة البحرية حول العالم وآفاق النمو" بينما يناقش المحور الثاني "كفاءة الموانئ العمانية.. التحديات والحلول" أما المحور الثالث يركز على "دور الخدمات اللوجستية في تكاملية الموانئ".

واشار الى ان المؤتمر سيختتم بجلسة نقاشية بعنوان "آليات تعزيز إسهامات السلطنة في التجارة البحرية العالمية"(النهاية) م أ / ا م م