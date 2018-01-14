كوالالمبور - 14 - 1 (كونا) -- أعلن مطار (نيوكاسل) في استراليا اليوم الاحد إلغاء رحلاته الجوية للمرة الثانية في غضون 24 ساعة بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة (نيوكاسل) في ولاية (نيو ساوث ويلز) الاسترالية.

وأفادت الشركة المشغلة للمطار الذي يقع في شمال مدينة سيدني في بيان صادر عنها بأنه من المقرر إعادة فتح المطار يوم غد الاثنين حاثة المسافرين على مراجعة شركات الطيران بشأن وضع رحلاتهم القادمة.

وكان المطار قد أغلق يوم أمس السبت بسبب الدخان الكثيف بعد أن رفعت الرياح القوية ألسنة اللهب في الغابات المحترقة حيث حذرت السلطات المحلية من أن الرياح القوية خلال الليل تشكل خطرا يتمثل في نشوب حرائق قد تكون خارجة عن السيطرة.

ودفع ذلك دائرة مكافحة الحرائق في (نيو ساوث ويلز) إلى إصدار تحذيرات من خطر نشوب حرائق الغابات لسكان المناطق القريبة من مطار نيوكاسل ودعتهم للاحتماء في حال اقتراب الحرائق في مساكنهم.

يذكر أن مطار (نيوكاسل) يحتل المركز ال12 ضمن قائمة المطارات المزدحمة في استراليا حيث أشارت الشركة المشغلة للمطار في بيان سابق إلى أنه استقبل 26ر1 مليون راكب خلال عام واحد حتى 30 يونيو 2017.(النهاية) ع ا ب / م م ج