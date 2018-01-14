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  طاقة
عمان تستضيف الاحد المقبل الاجتماع الوزاري ل (اوبك) لمراقبة انتاج النفط
14/01/2018 | LOC19:52
16:52 GMT 		| الأخبار الخليجية
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مسقط - 14 - 1 (كونا) -- تستضيف سلطنة عمان الاحد المقبل الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج النفط والتي تضم دول أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وبعض الدول الأخرى من خارج المنظمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاحد المدير العام لتسويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز العمانية علي الريامي.
وقال الريامي ان اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج النفط التي تاسست في ديسمبر 2016 تهدف الى مراقبة الأسعار والإنتاج وضرورة التزام الدول بالحصص المطلوب منها تخفيض كمية الإنتاج من النفط والتي تقدر بمليون و800 ألف برميل يوميا من دول منظمة (أوبك) ودول خارج المنظمة.
واشار في هذا السياق إلى أن هذا الالتزام في خفض الإنتاج ساهم في تحسن أسعار النفط وهو ما وصل إليه السعر حاليا الى مستوى 65 دولارا.
وأكد أهمية الاجتماع الذي يعد أول اجتماع وزاري يعقد في العام الجاري ليمهد الطريق إلى مزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول الأخرى المنتجة للنفط.
واوضح ان لهذه الاجتماعات دورا فعالا في تعافي أسعار النفط العالمية.
وذكر أن الاتفاق سوف يستمر حتى نهاية العام الجاري حيث سيتابع الاجتماع الوزاري للجنة كل شهرين السوق من حيث الطلب والعرض على النفط وهو الذي سيتخذ القرار بتمديد او تحديد فترة خفض الإنتاج من خلال نتائج تلك الاجتماعات.
وأكد الريامي أن سلطنة عمان حرصت منذ بداية انخفاض أسعار النفط على وجود قرار موحد وضرورة التنسيق بين دول أعضاء منظمة (أوبك) والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة لخفض الإنتاج والموازنة بين الطلب والعرض.
يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط تضم دولا من داخل منظمة أوبك وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والجزائر وفنزويلا ودولا خارج المنظمة وهي سلطنة عمان وروسيا الاتحادية.(النهاية) م أ / ا م م
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