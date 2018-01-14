الكويت - 14 - 1 (كونا) -- زار وفد من الطلبة الكويتيين المتفوقين مواقع تاريخية وسياحية في جمهورية ألبانيا من ضمنها مشاريع خاصة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال مشرف الوفد ورئيس قسم الصحافة والبرامج الإعلامية في الصندوق احمد الصراف في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان الوفد زار نصب الصداقة التذكاري بين الكويت وألبانيا الذي يعبر عن عمق العلاقات الثنائية.

واضاف ان الوفد زار مسجد (ادهم باي) الذي يقع في وسط العاصمة تيرانا ويعود تاريخه الى القرن ال18 اضافة الى متحف (بنكر ارت 2) التاريخي الذي شيد كمخبأ نووي ويحتوي على عدة معارض تحكي قصة تاريخ البانيا منذ عام 1913.

من جانبه أعرب الطالب محمد الزيد المشارك في الوفد عن فخره ببلاده السباقة لمساعدة ومد يد العون للدول المحتاجة مضيفا أنه ليس غريبا على الكويت ان تصبح مركزا للعمل الإنساني تحت ظل سمو امير البلاد قائد العمل الإنساني.

من جهته عبر الطالب سعود الديهان المشارك في الوفد عن اعتزازه بوجود اسم الكويت في أهم ميادين العاصمة تيرانا الأمر الذي يعكس دور الكويت الإنساني والتنموي مشيرا الى اعجابه بالمواقع التاريخية التي زارها الوفد والتي تعكس تاريخ الدولة العريق.

يذكر ان برنامج (كن من المتفوقين) مبادرة اطلقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 2010 وينظم من خلالها رحلتين منفصلتين ل12 طالبا و12 طالبة من متفوقي الصف ال11 الى دولتين من الدول التي يتعاون معها الصندوق للتعرف على ابرز المشاريع التي ساهم في تنميتها. (النهاية) م ع ر / ع ب د