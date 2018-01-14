 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
14 يناير 2018 08:56 م
27 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
عمان تستضيف الاحد المقبل الاجتماع الوزاري ل (اوبك) لمراقبة انتاج النفط      الشعبة البرلمانية الكويتية توقف ادراج بند بشأن ادعاءات كاذبة بمنع السوريين من الحج      بورصة الكويت تصدر متطلبات تقسيم السوق لعام 2018      الرئيس الايراني: نجاحات الاتفاق النووي لن تفنى بانسحاب احد اطراف الاتفاق      منتخب الكويت لهوكي الجليد يستعد "بقوة" لتصفيات كأس العالم      رئيس البرلمان الايراني: نرفض إدخال أي تعديلات على الاتفاق النووي
  اقتصاد
وفد من الطلبة الكويتيين المتفوقين يزور مواقع تاريخية وسياحية في البانيا
14/01/2018 | LOC19:31
16:31 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
وفد الطلبة المتفوقين خلال زيارتهم لمتحف (بنكر ارت 2)
وفد الطلبة المتفوقين خلال زيارتهم لمتحف (بنكر ارت 2)
الكويت - 14 - 1 (كونا) -- زار وفد من الطلبة الكويتيين المتفوقين مواقع تاريخية وسياحية في جمهورية ألبانيا من ضمنها مشاريع خاصة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وقال مشرف الوفد ورئيس قسم الصحافة والبرامج الإعلامية في الصندوق احمد الصراف في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان الوفد زار نصب الصداقة التذكاري بين الكويت وألبانيا الذي يعبر عن عمق العلاقات الثنائية.
واضاف ان الوفد زار مسجد (ادهم باي) الذي يقع في وسط العاصمة تيرانا ويعود تاريخه الى القرن ال18 اضافة الى متحف (بنكر ارت 2) التاريخي الذي شيد كمخبأ نووي ويحتوي على عدة معارض تحكي قصة تاريخ البانيا منذ عام 1913.
من جانبه أعرب الطالب محمد الزيد المشارك في الوفد عن فخره ببلاده السباقة لمساعدة ومد يد العون للدول المحتاجة مضيفا أنه ليس غريبا على الكويت ان تصبح مركزا للعمل الإنساني تحت ظل سمو امير البلاد قائد العمل الإنساني.
من جهته عبر الطالب سعود الديهان المشارك في الوفد عن اعتزازه بوجود اسم الكويت في أهم ميادين العاصمة تيرانا الأمر الذي يعكس دور الكويت الإنساني والتنموي مشيرا الى اعجابه بالمواقع التاريخية التي زارها الوفد والتي تعكس تاريخ الدولة العريق.
يذكر ان برنامج (كن من المتفوقين) مبادرة اطلقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 2010 وينظم من خلالها رحلتين منفصلتين ل12 طالبا و12 طالبة من متفوقي الصف ال11 الى دولتين من الدول التي يتعاون معها الصندوق للتعرف على ابرز المشاريع التي ساهم في تنميتها. (النهاية) م ع ر / ع ب د
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
وفد الطلبة المتفوقين خلال زيارتهم مع الصندوق الكويتي للتنمية لجمهورية ألبانيا
وفد الطلبة المتفوقين خلال زيارتهم مع الصندوق الكويتي للتنمية لجمهورية ألبانيا
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   شباب كويتيون أفردوا أشرعتهم لريح المغامرة فبلغوا مختلف أصقاع الأرض
2.   عطاءات (أمير القلوب) الشيخ جابر الأحمد راسخة بالذاكرة مع مرور 12 عاما على رحيله
3.   الشيخ مبارك الدعيج: إنجازات وأعمال أمير القلوب ستظل علامة بارزة في تاريخ الكويت
4.   بغداد تعول على منزلة الكويت الاقليمية والدولية في انجاح مؤتمر اعادة الاعمار
5.   صورة اليوم
6.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS