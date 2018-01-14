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  عام
سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية غانا
14/01/2018 | LOC19:19
16:19 GMT 		| أخبار الكويت
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سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقبلا وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الاقليمية بجمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي
سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقبلا وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الاقليمية بجمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي

اعادة مصححة

الكويت - 14 - 1 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الاقليمية بجمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي حيث سلمت سموه رعاه الله رسالة خطية من فخامة الرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات كافة.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح. (النهاية)
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سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقبلا وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الاقليمية بجمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي
سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقبلا وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الاقليمية بجمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي
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