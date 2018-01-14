إسطنبول - 14 - 1 (كونا)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أن بلاده ستوسع عملية (درع الفرات) العسكرية خلال الأيام المقبلة لتشمل مدينة عفرين شمالي سوريا.

وقال اردوغان في كلمته أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية (توكات) شمال غرب تركيا "سنواصل عملية تطهير حدودنا الجنوبية التي بدأت من خلال عملية درع الفرات خلال الأيام المقبلة في عفرين" معربا عن أمله ألا تقف الولايات المتحدة إلى جانب "الإرهابيين" خلال تلك العملية.

وأضاف "نعرف جيدا الارتباط بين الإرهابيين في سوريا وتركيا وكما قلنا سابقا سننقض عليهم في أي لحظة حال أي تهديد ولو صغيرا لبلادنا".

كما اعرب عن امله ألا تقع القوات التابعة لبلدان صديقة لتركيا "في خطأ الظهور إلى جانب التنظيمات الإرهابية" خلال العملية المرتقبة على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بريف محافظة حلب السورية.

واكد الرئيس التركي وجود مصالح مشتركة لبلاده مع الولايات المتحدة معربا عن امله في "التحرك معا وتقديم الدعم للمساعي المشروعة التي تبذلها تركيا والوفاء بالشراكة الاستراتيجية".

وبحسب وكالة (الاناضول) التركية للانباء فإن الوحدات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية في ولاية (هطاي) جنوب البلاد كثفت اليوم الاحد قصفها المدفعي على مواقع (حزب الاتحاد الديمقراطي) و(وحدات حماية الشعب الكردية) في مدينة عفرين.

وأطلقت القوات التركية 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق (باصوفان) و(جنديريس) و(راجو) و(مسكنلي) التابعة لمدينة عفرين. (النهاية) ط ا / أ م س