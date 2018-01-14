 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
14 يناير 2018 08:56 م
27 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
عمان تستضيف الاحد المقبل الاجتماع الوزاري ل (اوبك) لمراقبة انتاج النفط      الشعبة البرلمانية الكويتية توقف ادراج بند بشأن ادعاءات كاذبة بمنع السوريين من الحج      بورصة الكويت تصدر متطلبات تقسيم السوق لعام 2018      الرئيس الايراني: نجاحات الاتفاق النووي لن تفنى بانسحاب احد اطراف الاتفاق      منتخب الكويت لهوكي الجليد يستعد "بقوة" لتصفيات كأس العالم      رئيس البرلمان الايراني: نرفض إدخال أي تعديلات على الاتفاق النووي
  الدفاع
الرئيس التركي: سنوسع عملية (درع الفرات) خلال الأيام المقبلة لتشمل عفرين
14/01/2018 | LOC18:47
15:47 GMT 		| الأخبار العالمية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
إسطنبول - 14 - 1 (كونا)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أن بلاده ستوسع عملية (درع الفرات) العسكرية خلال الأيام المقبلة لتشمل مدينة عفرين شمالي سوريا.
وقال اردوغان في كلمته أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية (توكات) شمال غرب تركيا "سنواصل عملية تطهير حدودنا الجنوبية التي بدأت من خلال عملية درع الفرات خلال الأيام المقبلة في عفرين" معربا عن أمله ألا تقف الولايات المتحدة إلى جانب "الإرهابيين" خلال تلك العملية.
وأضاف "نعرف جيدا الارتباط بين الإرهابيين في سوريا وتركيا وكما قلنا سابقا سننقض عليهم في أي لحظة حال أي تهديد ولو صغيرا لبلادنا".
كما اعرب عن امله ألا تقع القوات التابعة لبلدان صديقة لتركيا "في خطأ الظهور إلى جانب التنظيمات الإرهابية" خلال العملية المرتقبة على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بريف محافظة حلب السورية.
واكد الرئيس التركي وجود مصالح مشتركة لبلاده مع الولايات المتحدة معربا عن امله في "التحرك معا وتقديم الدعم للمساعي المشروعة التي تبذلها تركيا والوفاء بالشراكة الاستراتيجية".
وبحسب وكالة (الاناضول) التركية للانباء فإن الوحدات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية في ولاية (هطاي) جنوب البلاد كثفت اليوم الاحد قصفها المدفعي على مواقع (حزب الاتحاد الديمقراطي) و(وحدات حماية الشعب الكردية) في مدينة عفرين.
وأطلقت القوات التركية 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق (باصوفان) و(جنديريس) و(راجو) و(مسكنلي) التابعة لمدينة عفرين. (النهاية) ط ا / أ م س
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   شباب كويتيون أفردوا أشرعتهم لريح المغامرة فبلغوا مختلف أصقاع الأرض
2.   عطاءات (أمير القلوب) الشيخ جابر الأحمد راسخة بالذاكرة مع مرور 12 عاما على رحيله
3.   الشيخ مبارك الدعيج: إنجازات وأعمال أمير القلوب ستظل علامة بارزة في تاريخ الكويت
4.   بغداد تعول على منزلة الكويت الاقليمية والدولية في انجاح مؤتمر اعادة الاعمار
5.   صورة اليوم
6.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS