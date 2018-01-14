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  محاكم
محكمة مصرية تقضي بسجن 19 طالبا لإدانتهم باقتحام مشيخة الأزهر بالقاهرة
14/01/2018 | LOC18:12
15:12 GMT 		| الأخبار العربية
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القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بمعاقبة 19 طالبا أزهريا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على خلفية ادانتهم باتهامات تتعلق باقتحام مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة عام 2013.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ) إن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاته قضت بوضع الطلاب ال19 تحت المراقبة الشرطية لفترة مساوية لمدة العقوبة.
كما أشارت إلى أن المحكمة قضت كذلك بسجن متهم (حدث) لمدة ثلاث سنوات في ذات القضية.
وكان المتهمون قد سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإدانة في المحاكمة الجنائية الأولى لهم قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام واعادة محاكمتهم من جديد.
وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين الى محكمة الجنايات بعدما أسندت اليهم ارتكابهم جرائم اتلاف الممتلكات العامة باقتحام مقر مشيخة الأزهر وتحطيم محتويات العديد من المكاتب واضرام النيران بالممتلكات الخاصة المتمثلة في العديد من سيارات المواطنين وقطع الطريق العام.
كما أسندت الى المتهمين ارتكابهم جرائم البلطجة واستعراض القوة والاعتداء على موظفين عموميين وتعريض حياة المواطنين للخطر واستعمال مواد معجلة للاشتعال (قنابل حارقة) في الاعتداء على الممتلكات ومأموري الضبط القضائي. (النهاية) ا س م / ا م س
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