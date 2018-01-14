رام الله - اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات وتحت اشراف الامم المتحدة والرعاية الأممية المناسبة بما يضمن اقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية.

غزة - سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقرر إغلاق معبر (كرم ابو سالم) التجاري جنوب قطاع غزة لدواعي امنية.

بغداد - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن تشكيل ائتلاف انتخابي جديد تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

واشنطن - إصابة السكان في ولاية هاواي الامريكية بحالة من الذعر إثر تلقيهم إنذارا اتضح لاحقا أنه كاذب بأن صاروخا باليستيا في طريقه إلى الولاية وطلب منهم الاحتماء داخل الملاجئ.

طهران - وزير النفط الايراني بيجن زنكنة يؤكد ان العقد مع شركة (توتال) الفرنسية لتطوير المرحلة 11 من حقل (بارس) الجنوبي الغازي "ماض دون تأجيل أو تلكؤ". (النهاية) ط م ا