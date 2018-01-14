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  رياضة
المغرب يفوز على موريتانيا في أولى مباريات البطولة الافريقية للاعبين المحليين
14/01/2018 | LOC01:06
22:06 GMT 		| الأخبار العربية
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الدار البيضاء - 13 - 1 (كونا)-- فاز المنتخب المغربي للاعبين المحليين اليوم السبت في أولى مباريات البطولة الافريقية للاعبين المحليين (شان) على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة .
وسجل المنتخب المغربي الأهداف الأربعة في الشوط الثاني عبر أيوب الكعبي (هدفان) وإسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي.
وانطلقت في وقت سابق اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء فعاليات النسخة ال5 للبطولة الإفريقية في كرة القدم للاعبين المحليين (الشان) بمشاركة وفود ومنتخبات الدول ال 16 المتنافسة في البطولة.
وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره ولي العهد المغربي مولاي الحسن ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد وعدد من الضيوف والشخصيات الرياضية عروضا فنية وموسيقية وفقرات من الفلكلور المغربي والافريقي تفاعل معها الجمهور الكبير الذي حضر لمتابعة فعاليات الافتتاح ومشاهدة المباراة الأولى التي تجمع المنتخب المغربي ونظيره الموريتاني.
ويتبارى في البطولة 16 منتخبا إفريقيا للاعبين المحليين تم تقسيمهم على 4 مجموعات ضمت المجموعة الأولى التي ستجري مبارياتها في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء كلا من المغرب وموريتانيا والسودان وغينيا بينما ضمت المجموعة الثانية التي ستجري مبارياتها في ملعب مراكش الكبير كلا كوت ديفوار وناميبيا وأوغندا وزامبيا.
وضمت المجموعة الثالثة التي تجري مبارياتها في ملعب طنجة الكبير كلا من ليبيا وغينيا الاستوائية ورواندا فيما ضمت المجموعة الرابعة التي تجري مبارياتها في ملعب أغادير كلا من أنغولا وبوركينا فاسو والكونغو والكاميرون.
ويعول المغرب على نجاح هذه التظاهرة الرياضية الافريقية التي تستمر خلال الفترة بين ال 13 يناير وال 4 فبراير المقبل من أجل الترويج ودعم ملف ترشحه لتنظيم مونديال 2026. (النهاية) م ري / ط م ا
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