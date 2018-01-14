غزة - 13 - 1 (كونا) -- قصفت المقاتلات الحربية الاسرائيلية اليوم السبت اهدافا جنوب قطاع غزة بعد تحليق مكثف في اجواء القطاع.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المقاتلات الحربية استهدفت ارضا زراعية في محيط معبر (كرم أبو سالم) التجاري جنوب قطاع غزة ولم يبلغ عن وجود اصابات.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي في تصريح صحفي إن "المقاتلات التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي أغارت على بنية تحتية لمن وصفهم "منظمات ارهابية" جنوب شرق مدنية رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وحمل أدرعي حركة (حماس) ما يحدث او ينطلق من قطاع غزة في حين ذكرت تقارير صحفية فلسطينية محلية أن القصف استهدف نفقا قرب الحدود الجنوبية الشرقية لقطاع غزة.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد قررت اغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري الخاص بدخول البضائع التجارية الى السكان الفلسطينيين بشكل مفاجئ بسبب ما وصفته دواعي امنية. (النهاية) واب / م م ج