 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
14 يناير 2018 08:51 ص
27 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت اشراف الأمم المتحدة      إسرائيل تقرر إغلاق معبر (كرم ابوسالم) التجاري جنوب قطاع غزة      إنذار "كاذب" بقرب سقوط صاروخ باليستي في جزر هاواي الامريكية
  عام
المقاتلات الحربية الاسرائيلية تقصف اهدافا جنوب قطاع غزة
14/01/2018 | LOC00:54
21:54 GMT 		| الأخبار العربية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
غزة - 13 - 1 (كونا) -- قصفت المقاتلات الحربية الاسرائيلية اليوم السبت اهدافا جنوب قطاع غزة بعد تحليق مكثف في اجواء القطاع.
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المقاتلات الحربية استهدفت ارضا زراعية في محيط معبر (كرم أبو سالم) التجاري جنوب قطاع غزة ولم يبلغ عن وجود اصابات.
من جهته قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي في تصريح صحفي إن "المقاتلات التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي أغارت على بنية تحتية لمن وصفهم "منظمات ارهابية" جنوب شرق مدنية رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وحمل أدرعي حركة (حماس) ما يحدث او ينطلق من قطاع غزة في حين ذكرت تقارير صحفية فلسطينية محلية أن القصف استهدف نفقا قرب الحدود الجنوبية الشرقية لقطاع غزة.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد قررت اغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري الخاص بدخول البضائع التجارية الى السكان الفلسطينيين بشكل مفاجئ بسبب ما وصفته دواعي امنية. (النهاية) واب / م م ج
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   الخارجية المصرية: نثمن عاليا ونقدر علاقاتنا الراسخة والقوية مع دولة الكويت وشعبها
2.   (بوم قائد العمل الانساني).. لفتة تجسد حب الشباب الكويتيين لقيادتهم الحكيمة
3.   صورة اليوم
4.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يزور المغرب في رحلة ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية
5.   بورصة الكويت: الإعلان عن النتائج السنوية لتقسيم الشركات عبر الموقع الالكتروني قريبا
6.   وفد طلاب (كن من المتفوقين) يتوجه إلى البانيا في زيارة ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS