بغداد - 13 - 1 (كونا) -- اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت تشكيل ائتلاف انتخابي جديد تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وذكر مكتب العبادي في بيان ان الائتلاف الجديد الذي يحمل اسم (النصر) "سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة".

واوضح ان "ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية".

ودعا العبادي في البيان الكيانات السياسية للانضمام لائتلافه الذي وصفه بالوطني والعابر للطائفية.

ولم يكشف البيان عن الجهات المنضوية تحت الائتلاف الا ان مجرد اعلانه يعني ان العبادي سيدخل الانتخابات خارج مظلة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي والامين العام لحزب الدعوة العراقي نوري المالكي.

وكان حزب الدعوة قد اصدر قرارا داخليا اليوم السبت سمح بموجبه لاعضائه بخوض الانتخابات بصفاتهم الشخصية ولم يشترط عليهم البقاء في ائتلاف واحد.

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية والمحلية في العراق في 12 مايو المقبل. (النهاية) ع ح ه / ط م ا