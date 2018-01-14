غزة - 13 - 1 (كونا) -- قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت إغلاق معبر (كرم ابو سالم) التجاري جنوب قطاع غزة لدواعي امنية.

وقال منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق يؤاف مردخاي في تصريح صحفي "إنه وبعد التشاور الامني قررت إسرائيل اغلاق معبر البضائع (كرم أبو سالم) على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة بدءا من صباح غد الأحد وحتى اشعار آخر".

وذكر مردخاي انه تم ابلاغ ممثلي السلطة الفلسطينية بقرار الاغلاق في حين لم يتم الافصاح عن الاسباب الرئيسية لإغلاق المعبر التجاري.

ويعتبر معبر (كرم ابو سالم) شرق مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة المعبر التجاري الوحيد الذي تمر عبره المعونات والمواد الانسانية والمحروقات الى جانب الادوية الطبية وكافة احتياجات اكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.(النهاية) واب / م م ج