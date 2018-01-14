مدريد - 13 - 1 (كونا) -- أعلنت خفر السواحل الاسبانية انها انقذت اليوم السبت 154 مهاجرا "غير شرعي" حاولوا الوصول إلى الأراضي الإسبانية عبر سواحلها الجنوبية.

وقالت الخفر في بيان ان المهاجرين حاولوا الوصول إلى سواحل منطقة (الأندلس) الجنوبية على متن ستة قوارب تم العثور على ثلاثة منها في مياه مضيق جبل طارق وثلاثة أخرى قبالة جزيرة (البوران) في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمحافظة (ألمريا).

وأضاف البيان ان القارب الأخير كان يحمل على متنه 32 مهاجرا بينهم طفل رضيع وخمس نساء قبالة شواطئ بلدة في (ألمريا).

وذكر انه تم نقلهم جميعا إلى مراكز العناية بالمهاجرين بعدما قدم لهم عاملون في (الصليب الأحمر) الاسبانية الخدمات الأساسية لعلاج آثار البرد والجوع. (النهاية) ه ن د