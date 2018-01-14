واشنطن - 13 - 1 (كونا) -- أصيب السكان في ولاية هاواي الامريكية اليوم السبت بحالة من الذعر إثر تلقيهم إنذارا اتضح لاحقا أنه كاذب بأن صاروخا باليستيا في طريقه إلى الولاية وطلب منهم الاحتماء داخل الملاجئ.

فبعد 20 دقيقة من الإنذار ذكرت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي في تغريدة على موقع (تويتر) أنه "لم يكن هناك أي تهديد".

وقال حاكم هاواي ديفيد ايغي إنه سيصل "إلى أساس هذا الأمر" مضيفا أنه سيجتمع مع المسؤولين في وزارة الدفاع ووكالة إدارة الطوارئ بالولاية.

كما أكد فرع قيادة القوات الامريكية في المحيط الهادئ أنه لم يوجد تهديد.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض ليندسي والترز للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على الانذار الكاذب وقال انه كان "تدريبا". (النهاية) ا ك / ه س ص