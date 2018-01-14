الكويت - 13 - 1 (كونا) -- تصدر اللاعب الكويتي خلف العازمي اليوم السبت بطولة الكويت للشطرنج دون اي خسارة بعد احرازه اربع نقاط في البطولة التي ينظمها نادي الكويت للالعاب الذهنية بمشاركة عشرة لاعبين.

واشاد المدير الفني فادي الملكاوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون مضيفا ان الاجواء كانت تنافسية في جميع الجولات.

واضاف انه تأهل إلى المراكز العليا اضافة الى العازمي كل من سالم العثمان وناصر مقصيد وبدر الهاجري وطاهر الخطيب.

بدوره اعرب العازمي في تصريح مماثل عن سعادته بالانجاز الذي حققه في هذه البطولة مشيدا بالمستوى العام للبطولة واللاعبين المشاركين وحسن التنظيم.

وتوجه بالشكر الى الهيئة العامة للرياضة والنادي الكويتي للالعاب الذهنية على دعمهما لرياضة الشطرنج ومنتسبيها وتهيئة الفرص امامهم لتطوير مستواهم الفني. (النهاية) ف ر / ع ب د