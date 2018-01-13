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  برلمان
المجموعة العربية ترشح الشعبة البرلمانية الكويتية لعضوية لجنتين باتحاد المجالس الاسلامية
13/01/2018 | LOC20:25
17:25 GMT 		| الأخبار الخليجية
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طهران - 13 - 1 (كونا) -- رشحت المجموعة العربية البرلمانية في اجتماعها التشاوري على هامش أعمال الدورة ال13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في طهران الشعبة البرلمانية الكويتية لعضوية لجنتي الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان والمرأة والأسرة الدائمتين المتخصصتين للعام 2018.
وعقدت المجموعة العربية اجتماعها اليوم السبت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب المغربي عبدالواحد الأنصاري وبمشاركة رئيس الوفد البرلماني الكويتي أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وأمين عام المجلس علام الكندري ورؤساء الوفود البرلمانية العربية وأمين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.
وتوافقت المجموعة على ترشيح كل من السعودية ولبنان والجزائر والسودان لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد للعام 2018.
كما اختارت المجموعة العربية كلا من الكويت والعراق والمغرب وموريتانيا لعضوية لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الدائمة المتخصصة للعام 2018 فيما اختيرت كل من قطر وسوريا وجزر القمر والمغرب لعضوية لجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة.
كما اختارت المجموعة كلا من دولة الكويت وفلسطين والسودان وموريتانيا لعضوية لجنة حقوق الانسان والمرأة والأسرة فيما رشحت سلطنة عمان والاردن والجزائر وجزر القمر لعضوية لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والاديان للعام 2018.
يذكر ان اللجنة التنفيذية للاتحاد تتألف من عضو من الوفد المضيف للمؤتمر الأخير وعضو من الوفد الحالي وثالث من الوفد المضيف للمؤتمر التالي اضافة الى 12 عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه على اساس قاعدة التوزيع الجغرافي العادل وذلك لولاية مدتها سنة واحدة.
فيما تتكون كل لجنة دائمة متخصصة من اللجان الأربع الدائمة من 12 عضوا برلمانيا يسميهم المؤتمر لمدة عام بواقع أربعة أعضاء ترشحهم كل مجموعة جغرافية من المجاميع الثلاث في الاتحاد (العربية والافريقية والآسيوية).
وكان الوفد البرلماني الكويتي قد وصل اليوم السبت الى العاصمة طهران للمشاركة بأعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي برئاسة امين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وعضوية عضو الشعبة البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله اضافة الى امين عام مجلس الامة رئيس جمعية الامناء العامين العرب علام الكندري.(النهاية) ف ز / م م ج
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