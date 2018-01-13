طهران - 13 - 1 (كونا) -- أعلن امين عام مجلس الامة الكويتي ورئيس جمعية الامناء العامين العرب علام الكندري اليوم السبت عن مقترح بدعوة عدد من البرلمانات الاسلامية غير العربية للمشاركة في الاجتماعات الدورية المقبلة للجمعية وذلك في اطار تبادل الخبرات وتدعيم التعاون البناء بين الامانات البرلمانية العربية والاسلامية.

جاء ذلك خلال مشاركة الكندري في الاجتماع التشاوري الثالث لجمعية الامناء العامين لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي المقام ضمن اعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد التي يستضيفها مجلس الشورى الاسلامي الايراني في العاصمة طهران حتى ال17 من الشهر الجاري.

واعرب الكندري عن ترحيبه بفتح قنوات التواصل والتعاون وتبادل الخبرات العملية والفنية والادارية بين الامانات البرلمانية العربية والاسلامية بغية ترقية الاداء وتجويده في الامانات العامة الاعضاء.

كما عبر خلال مناقشة المجتمعين للمسودة النهائية للائحة التنظيمية لجمعية الامناء العامين لاتحاد المجالس الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي عن سعادته بأخذ الامانة العامة للاتحاد بمعظم التعديلات المقترحة على اللائحة التي قدمها مجلس الامة الكويتي خلال الدورة الماضية للاتحاد التي عقدت في (باماكو) عاصمة جمهورية مالي في يناير الماضي.

واعلن في ختام الاجتماع الذي ترأسه امين عام مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي افرشته اعتماد اللائحة التنظيمية لجمعية الامناء العامين لاتحاد المجالس الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي على ان تعقد الجمعية اجتماعها المقبل خلال اعمال الدورة ال14 لمؤتمر الاتحاد المقرر عقدها في المملكة المغربية في يناير 2019.

وكان الكندري قد وصل الى طهران اليوم السبت ضمن الوفد البرلماني الكويتي المشارك بالدورة برئاسة امين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وعضوية عضو الشعبة البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله.(النهاية) ف ز / م م ج