انقرة - 13 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات التركية اليوم السبت اعتقال شخصين أحدهما يحمل الجنسية المغربية يشتبه في انتمائهما لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في بلدة (قرقخان) بمدينة (هطاي) جنوبي تركيا.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مسؤول أمني القول ان القوات الأمنية ضبطت بحوزة المشتبه بهما واللذان دخلا تركيا عبر سوريا بطريقة غير قانونية هويات مزورة مضيفا ان الشخصين تم احالتهما الى المحكمة.

وتعرضت عدة مدن تركية منها العاصمة انقرة واسطنبول لهجمات انتحارية نفذها عناصر تابعين ل (داعش) أسفرت عن قتل 319 شخصا في حين اعلنت السلطات التركية في الثالث من يناير الجاري اعتقال 4765 مشتبها في انتمائهم للتنظيم خلال العام الماضي.(النهاية) ر س