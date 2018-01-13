انقرة - 13 - 1 (كونا) -- قالت وسائل اعلام محلية اليوم السبت ان الجيش التركي قصف بالمدفعية مواقع تابعة للقوات السورية - الكردية في مدينة (عفرين) بريف حلب سمالي سوريا.

وذكرت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان وحدات المدفعية المتمركزة في بلدتي (ريحانلي) و(قرقخان) بمدينة (هطاي) جنوبي تركيا وفي مناطق خفض التوتر بمحافظة ادلب نفذت 36 طلعة تجاه مواقع القوات الكردية بسوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان توعد في وقت سابق اليوم بتدمير معاقل القوات السورية الكردية في (عفرين) في حال عدم استسلام مسلحي التنظيم.

وتعتبر تركيا القوات السورية - الكردية الممثلة في حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا في حين تعتبرهما الولايات المتحدة حليفين في الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (النهاية) ر س / م م ج