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  الدفاع
العراق يعلن احباط هجوم ارهابي وقتل انتحاري في بغداد
13/01/2018 | LOC19:25
16:25 GMT 		| الأخبار الخليجية
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بغداد - 13 - 1 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت عن احباط هجوم ارهابي وقتل انتحاري شمالي العاصمة العراقية بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان احدى المفارز الامنية في منطقة (حي عدن) شمالي بغداد قتلت انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا كان يحاول استهداف المدنيين في المنطقة.
وبين ان الحزام الناسف انفجر بعد قتل الانتحاري ما تسبب باصابات متفرقة بين عدد من عناصر الشرطة والمدنيين الذين تصادف وجودهم قرب مكان الحادث دون تسجيل اي حالة وفاة.
وتشهد بغداد حالة من الاستقرار الامني منذ ان نجحت القوات العراقية في دحر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) من المدن التي يسيطر عليها في وسط وشمالي البلاد.(النهاية) ع ح ه / م م ج
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