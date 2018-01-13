اسلام اباد - 13 - 1 (كونا) -- اعلن مسؤولون أفغان اليوم السبت عن مقتل ثمانية أفراد من الجيش و30 مسلحا من حركة طالبان في اشتباكات مسلحة باقليمي (قندهار) و(هلمند) جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم (قندهار) قدرة الله خوشباخت في تصريح لوسائل الاعلام انه تم القضاء على 23 عنصرا من طالبان في معركة دارت مع افراد من الجيش الافغاني في منطقة (غوراك) بالاقليم.

وأشار خوشباخت في الوقت نفسه الى مقتل أربعة افراد من الجيش بعدما هاجم العشرات من مسلحي طالبان نقاطا أمنية في الاقليم.

على صعيد متصل أعلنت السلطات الأفغانية مقتل أربعة افراد من الجيش واصابة تسعة آخرين الى جانب مقتل سبعة من عناصر طالبان في اشتباكات مسلحة وقعت في منطقة (غريشك) باقليم (هلمند) اثر شن مسلحي الحركة هجوما على نقاط تفتيش في المنطقة. (النهاية) س ب ك / ع س ع