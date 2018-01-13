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  اقتصاد
وفد طلبة (كن من المتفوقين) يصل إلى ألبانيا في رحلة ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية
13/01/2018 | LOC17:54
14:54 GMT 		| أخبار الكويت
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وفد طلبة الكويت المتفوقين اثناء مغادرته الى البانيا
وفد طلبة الكويت المتفوقين اثناء مغادرته الى البانيا
الكويت - 13 - 1 (كونا) -- أكد المشرف على رحلة وفد طلبة الكويت المتفوقين إلى جمهورية ألبانيا أحمد الصراف اليوم السبت أن الهدف من الرحلة يتمثل في تعريف الطلبة بمشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ألبانيا وإظهار دور الكويت ومساهماتها في تحقيق النمو الاقتصادي للمجتمعات والدول النامية.
وقال الصراف وهو رئيس قسم الصحافة والبرامج الإعلامية في إدارة الإعلام بالصندوق في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى وصول الوفد إلى ألبانيا إن الرحلة تندرج ضمن برنامج (كن من المتفوقين) التاسعة التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية سنويا بالتعاون مع وزارة التربية وتستمر حتى 20 يناير الجاري.
وأضاف الصراف أن اختيار ألبانيا وجهة سفر للطلبة تأتي لأنها إحدى الدول التي تتعاون مع الصندوق الكويتي منذ أكثر من 25 عاما ومول فيها العديد من المشاريع التنموية.
ولفت إلى أن ألبانيا تتمتع أيضا بتاريخ حضاري وإرث ثقافي كبير مما يجعلها وجهة مثالية لتحقيق أهداف البرنامج مشيرا إلى أن الصندوق قدم لها سبعة قروض منذ عام 1993 بقيمة إجمالية تصل إلى 438ر33 مليون دينار كويتي (نحو 8ر106 مليون دولار أمريكي).
وذكر أن الرحلة هي مكافأة للطلبة على تفوقهم بالتحصيل العلمي وتحفيزهم على طلب العلم علاوة على أنها تشكل جزءا من مسؤولية الصندوق الاجتماعية.
وبين أنه إضافة إلى هذه المبادرة كانت للصندوق عدة إسهامات ومبادرات من شأنها دعم جهود التنمية المحلية منها إطلاق برنامج تدريب لتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج في عام 2004 سعيا إلى المساهمة في جهود الحكومة بمجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم المؤسسي للقطاع الخاص.
ويعد برنامج (كن من المتفوقين) مبادرة أطلقها الصندوق عام 2010 يتم من خلالها تنظيم رحلتين منفصلتين خلال عطلة الربيع لمدة أسبوع ل12 طالبا و12 طالبة من متفوقي الصف ال11 بالتنسيق مع وزارة التربية إلى دولتين من الدول التي يتعاون معها الصندوق للتعرف على أبرز المشاريع التي ساهم الصندوق في تنميتها.
ويهدف الصندوق من تنظيم هذه الرحلات إلى مكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين لتحقيق الانتشار وتحفيز طلبة الثانوية على طلب العلم والتفوق. (النهاية) ط م
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