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  الصحة والبيئة
زلزالان جديدان يضربان محافظة (كرمنشاه) الإيرانية
13/01/2018 | LOC17:47
14:47 GMT 		| الأخبار الخليجية
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طهران - 13 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات الايرانية اليوم السبت ان زلزالين جديدين بقوتي 3ر4 درجة و4 درجات على مقياس ريختر ضربا منطقة (سومار) بمحافظة (كرمنشاه) المحاذية للحدود العراقية.
ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن مركز رصد الزلزال التابع لجامعة طهران القول في بيان ان الزلزال الاول وقع في الساعة 54ر12 (بالتوقيت المحلي) وكان مركزه على عمق 14 كيلومترا من سطح الأرض.
وأضاف البيان ان هزة ارتدادية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر وقعت بعدها في المنطقة نفسها في الساعة 01ر13 (بالتوقيت المحلي).
ولم ترد حتى الآن أنباء حول وقوع خسائر بشرية او حدوث أضرار مادية جراء الزلزالين.
وكان زلزال بقوة 6ر5 درجة قد ضرب منطقتي (سومار) و(كيلانغرب) في (كرمنشاه) الواقعة غرب ايران امس الأول الخميس ما أدى الى اصابة نحو 13 شخصا اضافة الى تدمير عدد من المنازل.
يذكر ان زلزالا بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب (كرمنشاه) في منتصف نوفمبر الماضي ما ادى الى مصرع اكثر من 600 شخص واصابة ما يزيد على 12 ألفا آخرين. (النهاية) م و / م ع ع
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