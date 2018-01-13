جدة - 13 - 1 (كونا) -- أعلنت سلطات الطيران المدني السعودية اليوم السبت أن عدد المعتمرين الذين مروا عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة في مرحلتي الوصول والمغادرة خلال موسم العمرة الحالي بلغ نحو 451ر2 مليون شخص.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات مدير عام المطار المكلف المهندس عبدالله الريمي في بيان ان عدد الواصلين إلى المطار منذ بداية موسم العمرة الحالي في 21 أكتوبر الماضي حتى اليوم بلغ نحو 234ر1 مليون شخص في حين وصل عدد المغادرين خلال الفترة نفسها الى نحو 217ر1 مليون شخص.

وأوضح الريمي ان قدوم المعتمرين سجل حركة تصاعدية منذ بدء الموسم متوقعا أن تشهد هذه الحركة ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة التي تتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك الذي عادة ما يشهد توافد عدد كبير من المعتمرين.

وبين أن المطار يتوقع استقبال نحو عشرة ملايين معتمر في مرحلتي القدوم والمغادرة وفقا للخطة التشغيلية لموسم العمرة الذي ينتهي مطلع يوليو المقبل مشيرا إلى مشاركة أكثر من 27 جهازا حكوميا وأهليا بكامل طاقاتهم البشرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وذكر الريمي أن الخطة التشغيلية تتضمن تجهيز سبع صالات لاستقبال المعتمرين في مرحلة القدوم وسبع صالات أخرى مخصصة للمغادرة.

ويعمل مطار الملك عبدالعزيز الدولي حاليا وفق البيان بطاقة تشغيلية تعادل ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية الحالية التي لا تتجاوز تسعة ملايين مسافر في العام.

وأوضح البيان ان ذلك يأتي نتيجة ما يشهده المطار من نمو مطرد في الحركة الجوية نتيجة موسمي الحج والعمرة وازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة وتسارع معدلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوي والضغط المتواصل على المطار وازدياد عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من المطار وإليه.

وفي هذا الصدد قفز عدد الشركات الناقلة العاملة في المطار من 60 شركة إلى نحو 82 شركة ويرتفع عددها خلال موسم الحج ليصل إلى قرابة 98 شركة طيران مجدولة وعارضة. (النهاية) ن ح / م ع ع