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13 يناير 2018 08:47 ص
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المغرب يعلن اعتماد تطبيق نظام جديد لسعر صرف العملة المحلية      الجنيه الاسترليني يصعد لاعلى مستوى له امام الدولار منذ يونيو 2016      الرئيس الأمريكي: تمديد الالتزام بالاتفاق النووي مع ايران "فرصة أخيرة"
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الجمعة حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
13/01/2018 | LOC02:47
23:47 GMT 		| أخبار الكويت
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واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه قرر تمديد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة (5+1) مع ايران "مرة واحدة فقط".

عمان - الأردن يدين قرار إسرائيل بتوسعة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة واصفا إياه بأنه "تمرد على القانون الدولي" وسلوك لا يؤمن بحل الدولتين وتحد لإرادة المجتمع الدولي.

باريس - فرنسا تعرب عن رضاها تجاه الإعلان عن تدمير مخزون ليبيا من الأسلحة الكيماوية.

موسكو - وزارة الدفاع الروسية تعلن ان قواتها قضت على المسلحين الذين قصفوا قاعدة (حميميم) الجوية الروسية في 31 ديسمبر الماضي.

موسكو - روسيا تتهم الولايات المتحدة بالعمل على تقويض الجهود الرامية الى عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا بمنتجع (سوتشي) المطل على البحر الأسود.

واشنطن - دول الترويكا الدولية (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) تدين بشدة "الانتهاكات المستمرة" لاتفاق وقف القتال في جنوب السودان.

بغداد - بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق تقول انها سجلت لاول مرة منذ تفاقم ازمة النزوح في العراق في ديسمبر 2013 تجاوز عدد العائدين الى مناطقهم الاصلية عدد النازحين في البلاد. (النهاية) ط م ا
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