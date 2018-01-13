الرباط - 12 - 1 (كونا) -- شجبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم الجمعة تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفة اياها بأنها "عنصرية ومسيئة للدول الافريقية ولذوي الأصول الإفريقية".

واعتبرت (إيسيسكو) في بيان أن "هذه الإساءات العنصرية المهينة لدول وشعوب بكاملها من رئيس دولة تكونت من مهاجرين من أنحاء العالم هو انحدار أخلاقي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن "هذا التصرف الأهوج المخالف للقيم والمبادئ الانسانية التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية من شأنه أن يؤجج المشاعر ويحض على العنصرية واحتقار الآخر".

وأكد البيان تضامن (إيسيسكو) مع الدول الافريقية التي يوجد ضمنها أعضاء في المنظمة وكذلك مع جميع ذوي الأصول الإفريقية "في رفض واستنكار هذه التصريحات العنصرية المقيتة".

وكانت تصريحات نسبت للرئيس الأمريكي ترامب اثارت عاصفة انتقادات بعد وصف دول أفريقية وهايتي والسلفادور بأنها "دول حثالة" لدى رفضه مشروع قانون في شأن الهجرة.

ونفى ترامب إدلاءه بتلك التصريحات خلال لقاء مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لكن السيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربن الذي شارك في اللقاء أكد أن الرئيس الأمريكي استخدم عبارة "حثالة" مرات للإشارة إلى دول. النهاية) م ري / ط م ا