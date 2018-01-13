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هزة ارضية بقوة 4ر4 درجة على مقياس ريختر تضرب غرب ايران
13/01/2018 | LOC00:42
21:42 GMT 		| الأخبار الخليجية
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طهران - 12 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات الايرانية اليوم الجمعة ان هزة ارضية متوسطة بقوة 4ر4 درجة على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة (سومار) المحاذية للحدود العراقية في محافظة كرمنشاه غرب ايران.
ونقلت وكالة انباء (ارنا) الايرانية عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة التاسعة و20 دقيقة من مساء اليوم الجمعة في عمق تسعة كيلومترات من سطح الارض.
واوضح المركز ان مركز الهزة يقع عند التقاء خطي العرض الشمالي 63ر33 والطول الشرقي 76ر45 درجة مشيرا الى انه ومنذ صباح اليوم وقع نحو 80 هزة ارتدادية في منطقة (سومار) الحدودية كان أقواها بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر.
وكان زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب امس الخميس منطقتي (سومار) و(كيلان غرب) بمحافظة كرمنشاه المحاذية للحدود العراقية ما ادى الى اصابة نحو 13 شخصا اضافة الى تدمير عدد من المنازل.
يذكر ان زلزالا بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة كرمنشاه منتصف شهر نوفمبر الماضي وادى الى مصرع اكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 ألفا آخرين. (النهاية) ف ز / م م ج
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