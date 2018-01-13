طهران - 12 - 1 (كونا) -- اكد الحرس الثوري الايراني اليوم الجمعة ضبط شحنة من المتفجرات والاحزمة الناسفة في منطقة (سراوان) بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق ايران.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن العلاقات العامة لمقر (قدس) التابع للحرس الثوري ان جهود كوادر مقر (قدس) في منطقة (سراوان) قادت الى ضبط شحنة من المتفجرات والاحزمة الناسفة الى جانب اجهزة اتصالات.

ولم تحدد الوكالة كمية الشحنة وأجهزة الاتصالات التي تم ضبطها.

واضافت الوكالة ان عددا من عناصر ما يسمى ب (جند الله) كانوا يحاولون نقل الشحنة الى داخل ايران بهدف زعزعة الامن واثارة الاضطرابات.

وشددت على ان كوادر القوة البرية للحرس الثوري وباقي القوى الامنية الايرانية على جهوزية تامة لرصد اي تحرك على الحدود واحباط اية خطوة ضد ايران.(النهاية) ف ز