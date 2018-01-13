باريس - 12 - 1 (كونا) -- أعربت فرنسا اليوم الجمعة عن رضاها تجاه الإعلان عن تدمير مخزون ليبيا من الأسلحة الكيماوية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس ترحب بتدمير مخزونات اسلحة الدمار الشامل مشيدة بدور المانيا التي قبلت استضافة مهمة التخلص من تلك المواد الكيماوية والمواد المتعلقة بها.

ولفت البيان إلى أن العديد من الدول شاركت في عملية التخلص من المواد الكيماوية الليبية ومنها فرنسا وكندا والدنمارك والولايات المتحدة وفنلندا وايطاليا ومالطا وهولندا وبريطانيا.

كما أشاد البيان الفرنسي بدور منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي قال إنها "أدت دورا رائعا" في انجاز المهمة.

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد اعتمد في 20 يوليو 2016 قرارا يدعو لتقديم المساعدة الدولية الضرورية استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني الليبية للمساعدة في تدمير ما تبقى من أسلحة ليبيا الكيماوية خارج البلاد.

وأشاد المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية أحمد أوزومكو أمس الخميس في بيان ب"الإزالة التامة" لجميع المواد الكيماوية الليبية التي نقلت لتدميرها في مرفق تدمير الأسلحة الكيماوية في مدينة (مونستر) الألمانية وتبلغ تلك المواد 500 طن متري. (النهاية) ج ك / ه س ص