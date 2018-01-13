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(الاهلي) يفوز بلقب مباراة (السوبر) لكرة القدم امام (المصري) في الامارات
12/01/2018 | LOC23:29
20:29 GMT 		| الأخبار الخليجية
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ابوظبي - 12 - 1 (كونا) -- توج نادي الاهلي بطلا لمباراة السوبر المصري لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه عقب فوزه الصعب على نظيره النادي المصري البورسعيدي بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم الجمعه بمدينة العين الاماراتية.
وقاد الاهلي لهذا الفوز محترفه المغربي وليد ازارو في الدقيقة 100 بعد استخلاصه الكرة من حارس النادي المصري احمد مسعود الذي حاول ان يراوغه الا ان الاول نجح في ايداع الكرة في الشباك.
وجاءت المباراة التي اقيمت على استاد هزاع بن زايد وامتدت الى الاشواط الاضافية متوسطة المستوى بافضلية للاهلي الذي كان الاكثر استحواذا على الكرة بينما لجأ المصري الى اغلاق المنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات العكسية.
وخاض الاهلي هذه المباراة التي شهدت حضورا جماهيرا كبيرا ملأ مدرجات الاستاد بصفته حامل لقب الدوري المصري في العام الماضي فيما لعب المصري اللقاء باعتباره وصيفا لبطل الكأس السابق.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقام فيها السوبر المصري في دولة الامارات حيث فاز الاهلي في المرة الاولى على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي رد اعتباره في المرة الثانية وفاز باللقب العام الماضي بركلات الترجيح.(النهاية) ب ص
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