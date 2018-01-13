لندن - 12 - 1 (كونا) -- سجل الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة ارتفاعا الى اعلى مستوياته امام الدولار الامريكي منذ اكثر من 18 شهرا مستفيدا من تقرير قال ان هولندا وإسبانيا مستعدتان للعمل من أجل اتفاق يبقي بريطانيا قريبة قدر الإمكان من الاتحاد الاوروبي.

واوضحت الارقام التي أوردتها النشرة اليومية للعملات عبر موقع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان الاسترليني ارتفع باكثر من واحد في المئة امام العملة الامريكية متخطيا عتبة 37ر1 دولار لاول مرة منذ 24 يونيو 2016 اي بعد يوم من اجراء استفتاء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

وذكرت النشرة ان العملة البريطانية سجلت مكاسب طفيفة امام العملة الاوروبية المشتركة ليبلغ الجنيه الواحد 13ر1 يورو.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن قال تقرير لنشرة (بلومبرغ) ان وزيري المالية الإسباني والهولندي اتفقا على العمل سويا من أجل اتفاق للخروج يبقي على روابط وثيقة بين لندن وبروكسل بعد ترسيم الانسحاب.

يذكر ان سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض من حدود 50ر1 دولار قبل يوم من تنظيم استفتاء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي الى 20ر1 دولار بنهاية 2016 وفي عدة مناسبات خلال العام الماضي .(النهاية) م ر ن / م م ج