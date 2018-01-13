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المغرب يعلن اعتماد تطبيق نظام جديد لسعر صرف العملة المحلية      الجنيه الاسترليني يصعد لاعلى مستوى له امام الدولار منذ يونيو 2016      الرئيس الأمريكي: تمديد الالتزام بالاتفاق النووي مع ايران "فرصة أخيرة"
  الشؤون السياسية
الرئيس الأمريكي: تمديد الالتزام بالاتفاق النووي مع ايران "فرصة أخيرة"
12/01/2018 | LOC23:10
20:10 GMT 		| الأخبار الخليجية
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واشنطن - 12 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه قرر تمديد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة (5+1) مع ايران "مرة واحدة فقط".
وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض إن القرار الذي يعني أن تظل العقوبات الاقتصادية مرفوعة عن إيران لمدة 120 يوما يشكل "الفرصة الاخيرة" لإصلاح الوثيقة التي وقعتها المجموعة التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن إضافة إلى المانيا مع ايران في عام 2015.
وأكد انه مستعد للعمل مع الكونغرس بشأن تشريع يؤيده الحزبان الجمهوري والديمقراطي يتعلق بإيران إلا أن أي مشروع قانون يوقع عليه يجب ان يتضمن "اربعة عناصر حاسمة".
وأوضح ان التشريع الجديد "يجب ان يطالب ايران بالسماح بعمليات تفتيش فورية في كافة المواقع التي يطلبها المفتشون الدوليون.. ثانيا يجب ان يضمن الا تقترب ايران من امتلاك سلاح نووي".
وأضاف "ثالثا وخلافا للاتفاق النووي فإن هذه البنود يجب ان لا يكون لها تاريخ انتهاء.. سياستي هي حرمان ايران من جميع المسارات الى اسلحة نووية ليس لعشر سنوات وانما الى الابد" مشيرا إلى أنه اذا لم تمتثل ايران لأي من هذه البنود فان العقوبات النووية الامريكية ستستأنف تلقائيا".
وقال الرئيس "رابعا يجب ان ينص التشريع بوضوح في قانون الولايات المتحدة لأول مرة على ان برامج الصواريخ البعيدة المدى والنووية لا يمكن فصلهما عن بعض وأن تطوير ايران واختبار الصواريخ يجب ان يخضع لعقوبات شديدة".
وقال ترامب انه عندما يعلن انه يتنازل مرة اخرى عن تطبيق عقوبات نووية "معينة" فان هذا الاجراء اتخذ "فقط من اجل تأمين اتفاق حلفائنا الاوروبيين لإصلاح العيوب الرهيبة في الاتفاق النووي الايراني وهذه فرصة اخيرة". (النهاية) ر م / ط م ا
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