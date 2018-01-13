واشنطن - 12 - 1 (كونا) -- دانت دول الترويكا الدولية (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بشدة اليوم الجمعة "الانتهاكات المستمرة" لاتفاق وقف القتال في جنوب السودان.

ودعت وزارة الخارجية الامريكية في بيان باسم الدول الثلاث جميع الأطراف في جنوب السودان للتنفيذ الفوري والكامل للاتفاق وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء هذا البلد.

وأكد البيان أن دول (الترويكا) وجدت "دليلا قويا" على انتهاكات اقترفتها القوات الحكومية في ولاية الوحدة بجنوب السودان والقوات المرتبطة بجماعات المعارضة ومنها (الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة) في ولاية الوحدة ومنطقة أعالي النيل الكبرى "وهي انتهاكات رصدها مراقبو وقف إطلاق النار".

وقال البيان "اننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتواصلة التي تشير الى تحركات القوات من جانب جميع الاطراف" ما يمثل انتهاكا للاتفاق مشيرا إلى "تحرك مئات القوات الحكومية هذا الأسبوع باتجاه ولاية جونقلي".

ووقعت أطراف النزاع المسلح بجنوب السودان في ديسمبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في افريقيا (إيغاد).

وتضمن الاتفاق وقف الاعمال القتالية وإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين والدخول في مفاوضات مباشرة بشأن المرحلة الانتقالية في جنوب السودان. (النهاية) ر م / ه س ص