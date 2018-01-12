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  عام
القوات الروسية تقضي على المسلحين الذين قصفوا قاعدة (حميميم) في سوريا
12/01/2018 | LOC20:21
17:21 GMT 		| الأخبار العربية
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موسكو - 12 - 1 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة ان قواتها قضت على المسلحين الذين قصفوا قاعدة (حميميم) الجوية الروسية في 31 ديسمبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان ان "قيادة القوات الروسية في سوريا نفذت عملية خاصة بهدف القضاء على المجموعة المسلحة التي قصفت قاعدة (حميميم) الجوية بمدافع الهاون في 31 ديسمبر الماضي".
واشارت الى مشاركة اجهزة المخابرات على مختلف المستويات في هذه العملية والتي ادت الى التثبت من مواقع تمركز هذه المجموعة على حدود اقليم ادلب ورصد تحركاتها.
واوضحت ان جميع افراد هذه المجموعة قتلوا نتيجة اصابة حافلة كانت تقلهم بقذائف (كراسنوبول) فائقة الدقة الروسية.
واضاف البيان ان القوات الروسية تمكنت كذلك من تدمير مصنع لتجميع الطائرات المسيرة وتخزينها في محافظة ادلب.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت في وقت سابق ان اثنين من العسكريين الروس لقيا مصرعهما نتيجة قيام مجموعة مسلحة بقصف قاعدة (حميميم) الجوية الروسية بقذائف هاون.
وذكرت كذلك انها احبطت هجوما بطائرات بدون طيار استهدف السبت الماضي قاعدتي (حميميم) الجوية و(طرطوس) البحرية في سوريا. (النهاية) ا س / م م ج
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