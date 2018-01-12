تونس - 12 - 1 (كونا) -- اتفقت الكويت وتونس اليوم الجمعة على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين لاسيما في مجالات التكوين والتدريب ومراقبة الحدود.

جاء ذلك خلال محادثات اجراها سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري ووزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي وفق ما ذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لاستكشاف "مسالك" للتعاون العسكري في ميادين التكوين والتدريب ومراقبة الحدود فيما ثمن الوزير التونسي استعداد الكويت لدعم تونس في كافة المجالات بما فيها المجال العسكري "وهو ما يجسد متانة العلاقات الاخوية العريقة القائمة بين البلدين".

واوضح البيان أن تونس والكويت يتقاسمان اهتمامات ومشاغل مشتركة باعتبارهما يعيشان نفس التحديات الامنية داعيا الى ضرورة الاستفادة من التجربة الكويتية في مجالات التكوين والتدريب ومراقبة الحدود.

واستعرض في هذا السياق الجهود المبذولة لتركيز منظومة المراقبة الالكترونية على الحدود الجنوبية - الشرقية لتونس بدعم من بعض الدول الصديقة وكذلك التنسيق المحكم مع الجزائر في مراقبة الحدود الغربية.

من جهته أكد السفير الظفيري استعداد الكويت التام لدعم التعاون مع تونس على جميع الاصعدة بما فيها التعاون العسكري الذي سيشهد تطورا في ضوء ما ستفرزه نتائج اعمال اللجنة المشتركة التي ستشكل في اقرب الآجال.

وشدد على اهمية تطوير القدرات العسكرية والامنية التونسية في هذه المرحلة لرفع التحديات الامنية خدمة لأمن المنطقة واستقرارها. (النهاية) خ س ج / م م ج