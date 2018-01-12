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تقرير اعلامي: 2250 حالة انتهاك ضد الصحفيين باليمن منذ انقلاب الحوثيين      وزير الداخلية اللبناني يؤكد نجاة بلاده من عمليات "إرهابية" عدة      السفير الكويتي يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية      إيران: ارتفاع عدد مصابي زلزال (سومار) إلى 13 شخصا      تركيا تحذر مواطنيها من السفر للولايات المتحدة لأسباب أمنية      مستوطنون يشرعون في توسيع بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية      وزير التعاون الايراني: ناقلة النفط المنكوبة اقتربت من المياه اليابانية      القيادة المركزية الامريكية تحقق في تورط جندي أمريكي بحادث اطلاق نار في أفغانستان
  الإعلام
تقرير اعلامي: 2250 حالة انتهاك ضد الصحفيين باليمن منذ انقلاب الحوثيين
12/01/2018 | LOC19:39
16:39 GMT 		| الأخبار الخليجية
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جدة - 12 - 1 (كونا) -- كشف تقرير اعلامي متخصص اليوم الجمعة عن رصد 2250 حالة انتهاك ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ومؤسساتهم الاعلامية منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية حتى نهاية 2017.
وحمل التقرير الصادر عن المنظمة الوطنية للاعلاميين اليمنيين (صدى) وفقا لوكالة الانباء السعودية الميليشيا الحوثية المسؤولية عن 85 بالمئة من الانتهاكات الموثقة تجاه الصحفيين في 21 محافظة يمنية مشيرا إلى ان العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تصدرت قائمة الانتهاكات المسجلة بنسبة 88 بالمئة.
وذكر التقرير الصادر بعنوان (ثمن الخذلان) أنه "تم رصد 20 نوعا من الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد الإعلاميين والتي تمثلت بالاختطاف والإخفاء القسري والقتل والاعتداء الجسدي واستهداف المنازل واحتلال المؤسسات الإعلامية والملاحقة الأمنية".
واشار إلى انه خلال الأعوام الثلاثة الماضية "تم رصد قيام ميليشيا الحوثي بقتل 22 صحفيا من خلال القنص واستخدامهم دروعا بشرية وأن 141 صحفيا تعرضوا للاختطاف".
وأوضح التقرير أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي احتلت المرتبة الأولى بالانتهاكات الموثقة بعدد 1972 حالة انتهاك ومحافظة تعز في المرتبة الثانية بعدد 81 حالة.
واشار إلى أن محافظة مأرب الخاضعة لسلطة الشرعية استقبلت 219 صحفيا واعلاميا بما يعادل 40 بالمئة من اجمالي 544 صحفيا شردتهم الميليشيا الانقلابية وذلك منذ عام 2015 وحتى نهاية 2017 .
وطالب التقرير الحكومة الشرعية بممارسة مزيد من الضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل الإفراج عن الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي دون أي شروط والتوقف عن تعذيبهم. (النهاية) ن س ع
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