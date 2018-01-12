جنيف - 12 - 1 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع السويسرية اليوم الجمعة انطلاق استعدادات الجيش السويسري لتأمين فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع (دافوس) التي ستنطلق في 22 يناير الجاري.

وقالت الوزارة في بيان أن 341 عنصرا من الجيش السويسري بدأوا اليوم في تركيب المنصات الامنية تمهيدا لاستقبال الوحدات المكلفة بحماية وأمن المنتدى وضيوفه اعتبارا من 19 يناير وحتى ال29 منه.

وكان البرلمان السويسري قد وافق في وقت سابق على قيام نحو خمسة آلاف جندي بتأمين فعاليات المنتدى سنويا فضلا عن تكليف وحدات الدفاع الجوي السويسرية بحماية المجال الجوي للبلاد طيلة فترة انعقاد المنتدى بالتعاون مع نظيرتها النمساوية لوقوع منتجع (دافوس) بالقرب من الحدود السويسرية النمساوية.

كما سيتكفل الطيران العسكري السويسري بنقل كبار زوار المنتدى من رؤساء الدول والحكومات بالمروحيات العمودية من مطار (زيورخ) شمال شرقي البلاد الى (دافوس) جنوب شرقها.

يذكر ان الاستعدادات الامنية المواكبة لانطلاق فعاليات المنتدى تشهد صرامة مكثفة هذا العام بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن حضوره والقاء كلمة امامه وهو ما قوبل برفض واسع من التيارات السياسية اليسارية والتي اعلنت عن اطلاق عدد من مظاهرات منددة بالزيارة في اكثر من مدينة سويسرية في نهاية هذا الاسبوع ونهاية الاسبوع المقبل ايضا. (النهاية) ت ا / م م ج