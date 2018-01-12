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  الشؤون السياسية
دبلوماسي سعودي يؤكد رغبة الرياض في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
12/01/2018 | LOC19:24
16:24 GMT 		| الأخبار الخليجية
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المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي خلال تقديمه أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك
المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي خلال تقديمه أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك

من نواب خان

بروكسل - 12 - 1 (كونا) -- قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم الجمعة ان الكتلة الأوروبية تلعب دورا مهما على الصعيد العالمي مؤكدا رغبة الرياض في تعزيز العلاقات معها في جميع المجالات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العريفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد تقديمه أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بصفته أول مندوب دائم للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي فقط.
وأوضح العريفي ان الكتلة الأوروبية والسعودية تتمتعان بعلاقات طيبة منذ أكثر من خمسين عاما مشيرا الى ان المملكة قررت أن تفتتح بعثة دبلوماسية ثانية في بروكسل لتوطيد التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في جميع القطاعات بما يتضمن المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والانسانية.
وأضاف ان الجانبين يتعاونان في دفع عملية السلام في الشرق الاوسط ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل اضافة الى بذل جميع الجهود للحد من الاحتباس الحراري الى جانب مكافحة الإرهاب مشيرا في هذا السياق الى انشاء السعودية أخيرا المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).
وعلى الصعيد التجاري قال العريفي إن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسعودية نما بسرعة كبيرة ليصل الى 53 مليار يورو (64 مليار دولار) في عام 2016 ما جعل المملكة صاحبة المركز ال15 في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.
وذكر أن السعودية والاتحاد الأوروبي لاعبان عالميان مهمان على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية مشيرا إلى أنشطة الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الشأن.
وتعتبر المملكة العربية السعودية الدولة العربية الثانية بعد المغرب التي تفتتح سفارتين في بروكسل احداهما لتمثيلها دبلوماسيا لدى بلجيكا والاخرى لتمثيلها لدى الاتحاد الاوروبي فقط. (النهاية) ن خ / ع س ع
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