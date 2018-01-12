رام الله - 12 - 1 (كونا) -- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن نحو 40 فلسطينيا أصيبوا اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان ان 22 شخصا أصيبوا بحالات اختناق في مدينة (رام الله) فيما أصيب سبعة آخرون بالرصاص المطاطي في بلدة (المغير) القريبة منها.

وأضاف البيان ان شخصا أصيب ايضا بالرصاص المطاطي في بلدة (بيتا) فيما أصيب ثلاثة آخرون بحالات اختناق بالغاز.

وأشار الى ان ستة شباب أصيبوا كذلك خلال مواجهات وقعت في بلدة (اللبن) جنوب مدينة (نابلس) اضافة الى اصابة صحفي بقنبلة صوت في مدينة (الخليل).

وذكر البيان ان هناك عددا من الاصابات بحالات اختناق بالغاز تم علاجها ميدانيا.

من جانبهم قال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شباب عند المدخل الشمالي لمدينة (بيت لحم).

كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية شابين فلسطينيين خلال مواجهات في بلدة (بيتا) التي أعلنها جيش الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة.

واتسعت رقعة المواجهات اليوم وامتدت الى عدد من البلدات الفلسطينية للأسبوع السادس على التولي احتجاجا على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. (النهاية) ن ق / م ع ع