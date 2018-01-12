غزة - 12 - 1 (كونا) -- قالت مصادر طبية اليوم الجمعة ان 26 فلسطينيا اصيبوا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال مظاهرات في مناطق متفرقة على حدود قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اشرف القدرة في تصريح صحفي ان 12 شخصا اصيبوا شرق مدينة غزة فيما اصيب 11 اخرون شرق منطقة (جباليا) شمال شرق القطاع في حين اصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي قرب معبر بيت حانون شمال القطاع.

ويأتي ذلك بعد تشييع جثمان شهيد فلسطيني عقب صلاة الجمعة بعدما قتل جراء اصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات شرق مخيم (البريج) وسط قطاع غزة امس الخميس.

يذكر ان مظاهرات اليوم تأتي بدعوات من قبل الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية لاستمرار الانتفاضة الشعبية ضد القرار الذي اعلنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وتوجيهه بالبدء في إجراءات نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس. (النهاية) و ا ب / م ع ع