الكويت - 12 - 1 (كونا) -- تفتتح بطولة سمو الأمير الدولية السابعة الكبرى للرماية غدا السبت بمجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الأولمبي للرماية والتي تقام بمشاركة رماة وراميات من 37 دولة عربية واجنبية.

وقال رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعيج العتيبي في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان البطولة ستشهد مشاركة نحو 315 رام ورامية مشيرا الى ان اللجنة المنظمة انهت جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولة.

وأضاف ان البطولة لها سمعة دولية كبيرة وهي تشمل جميع الرمايات الاولمبية المعتمدة وباتت تستقطبت اميز الرماة والراميات على مستوى العالم معربا عن أمله ان تشهد البطولة منافسة قوية في كل مسابقاتها.

ومن جانبه بين أمين عام الاتحادين العربي والكويتي للرماية ومدير البطولة عبيد العصيمي في تصريح مماثل ان نادي الرماية الكويتي وبمناسبة استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير اقام دورة حكام دولية لأسلحة رماية الخرطوش (سكيت - تراب - دبل تراب) باشراف الاتحاد الدولي للرماية.

وذكر ان الدورة التي إستمرت اربعة أيام شهدت نسبة نجاح عالية من المشاركين الذين ينتمون لدول عربية واسيوية داعيا الحكام الناجحين الى صقل هذه الشهادة بالممارسة العملية في ميادين الرماية والإطلاع الدائم على مستجدات قوانين الإتحاد الدولي للرماية في كل المسابقات.

ويقتصر اليوم الأول للبطولة التي تستمر حتى 18 من يناير الجاري على إقامة حفل الافتتاح غدا السبت على ان تبدأ المنافسات يوم الاحد المقبل بإقامة نهائي مسابقة رماية البندقية للرجال إضافة إلى إقامة عدد من التصفيات والتدريبات الرسمية في مسابقات أخرى. (النهاية) ف ش ا / ف ش