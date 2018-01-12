انقرة - 12 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة ضبط 196 مهاجرا سوريا غير شرعي في عمليتين منفصلتين بمدينتي (ازمير) و(هطاي) أثناء محاولتهم التسلل الى داخل البلاد وخارجها.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مسؤولين أمنيين القول ان قوات الدرك في (ازمير) المطلة على بحر (ايجة) ضبطت 160 مهاجرا سوريا أثناء محاولتهم الوصول الى اليونان بطريقة غير قانونية.

وأضافت ان المهاجرين الذين تم ضبطهم في بلدتي (جشمة) و(ديكيلي) في (ازمير) تم نقلهم الى ادارة الهجرة.

وفي عملية أخرى اوقفت قوات الأمنية التركية 36 مهاجرا سوريا في (هطاي) المتاخمة للحدود السورية بعد دخولهم الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وتشن السلطات التركية حملة اعتقالات على الحدود البرية وفي بحر (ايجة) ضد مهاجرين غير شرعيين اثناء محاولتهم الوصول الى الجزر اليونانية ومنها الى الدول الاوروبية بحثا عن حياة أفضل. (النهاية) ر س