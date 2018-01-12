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  الشؤون السياسية
جمعية تركية تنظم وقفة تضامنية مع فلسطين في اسطنبول
12/01/2018 | LOC17:52
14:52 GMT 		| الأخبار العربية
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وقفة تضامنية للجمعية التركية للتضامن مع فلسطين في إسطنبول تعبيرا عن رفضها لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
وقفة تضامنية للجمعية التركية للتضامن مع فلسطين في إسطنبول تعبيرا عن رفضها لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
اسطنبول - 12 - 1 (كونا) -- نظمت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين اليوم الجمعة وقفة تضامنية في اسطنبول تعبيرا عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وعبر المشاركون الأتراك والعرب في الوقفة التضامنية عن غضبهم الكبير نصرة للقدس ورفعوا شعارات تندد بالقرار الأمريكي في حين جدد أبناء فلسطين في تركيا خلال المناسبة رفضهم لأي قرار من شأنه المساس بمدينة القدس بصفتها "العاصمة الأبدية والموحدة للشعب الفلسطيني".
وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية محمد مشينش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان القدس "عنوان فخر واعتزاز وكرامة كل مسلم وعربي وفلسطيني" واصفا قرار الرئيس الأمريكي بشأن المدينة بأنه "خرق فاضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".
وأضاف مشينش ان الاجراء الامريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها "انتهاك للحقوق الفلسطينية المكفولة دوليا وتحد سافر لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".
وكان ترامب أعلن في السادس من ديسمبر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء في إجراءات نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس ما أثار ردود أفعال دولية منددة بالقرار. (النهاية) ط ا / ع س ع
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