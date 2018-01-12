برلين - 12 - 1 (كونا) -- وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الجمعة الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في بلادها بأنه " سيؤسس لسياسة جديدة في ألمانيا من اجل قدرة البلاد على التجاوب مع التحديات المفروضة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته ميركل مع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز للإعلان رسميا عن توصل طرفي مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة وهما المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون الى اتفاق لبدء المحادثات الرامية الى تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.

وقالت ميركل ان الاتفاق "سيكون داعما لدور ألمانيا في اوروبا والعالم كما انه سيؤدي الى الاستجابة للطلبات الفرنسية بخصوص اصلاحات الاتحاد الأوروبي".

ومن ابرز النقاط التي ينص عليها هذا الاتفاق هو اجماع الطرفين على مراقبة افضل لموجات اللجوء الى اوروبا اذ سيتم تحديد اعداد اللاجئين الجدد الى ألمانيا بعدد يتراوح بين 180 و220 ألف شخص في العام اضافة الى الابقاء على اجراءات حظر لم شمل اللاجئين الجدد الى ألمانيا بعائلاتهم الى موعد غير مسمى.

كما ينص الاتفاق على مواصلة الحكومة الألمانية لاجراءات ترحيل رعايا دول اهمها المغرب وتونس والجزائر في حال كان هؤلاء متورطين في اعمال اجرامية او في حال تم رفض طلباتهم.

وفي هذا الخصوص اتفق الطرفان كذلك على تقنين وفود العمالة المؤهلة الامر الذي سيسمح باستقدام عمال مؤهلين بحسب متطلبات قطاعات الاقتصاد الألماني.

وعلى صعيد الضرائب اتفق المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون على عدم رفع الضرائب عن ذوي الرواتب المرتفعة وهو طلب اشتراكي ديمقراطي لم يتمكن هذا الحزب من تحقيقه.

وبهذا يتفق الحزبان الكبيران على تشكيل حكومة ستحظى بأغلبية مريحة في البرلمان الألماني ال19 الامر الذي سيضمن لها القدرة على تمرير القرارات اللازمة.

وكانت مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية قد بدأت الاحد الماضي في مرحلتها الاخيرة وأدت صباح اليوم الى الاتفاق المشار اليه.

يذكر ان الانتخابات الاخيرة التي اجريت في 24 سبتمبر من العام الماضي تمخضت عن خسارة الحزبين الكبيرين جزءا كبيرا من شعبيتهما مما جعل مهمة تشكيل الحكومة الجديدة امرا صعبا. (النهاية) ع ن ج / ع س ع