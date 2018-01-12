انقرة - 12 - 1 (كونا) -- دان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة الهجمات التي يشنها النظام السوري في محافظة (ادلب) مؤكدا انها ستسفر عن سقوط مزيد من الضحايا وحدوث موجة جديدة من الهجرة.

وقال يلدريم في تصريح صحفي ان الدول الثلاث الضامنة في محادثات السلام السورية وهي تركيا وروسيا وايران "اتخذت زمام المبادرة لمنع المزيد من النتائج السيئة" في سوريا.

وأضاف ان نظام الرئيس السوري بشار الأسد كثف رغم ذلك من هجماته في (ادلب) ما سيتسبب بمعاناة جديدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس ضرورة وقف النظام السوري هجماته ضد المدنيين لإنجاح مباحثات أستانا ومؤتمر الحوار السوري المقرر عقده بين النظام والمعارضة في منتجع (سوتشي) الروسي المطل على البحر الاسود أواخر الشهر الحالي.

كما دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأول الأربعاء روسيا وايران الى "تحمل مسؤولياتهما" ازاء هجمات النظام السوري على محافظة (ادلب) المشمولة باتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا.

ويواصل النظام السوري غاراته الجوية على مناطق تابعة لقوى المعارضة السورية في الغوطة الشرقية لدمشق وأجزاء من محافظتي (حماة) و(ادلب).

وكانت الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وايران وقعت في أستانا عاصمة كازاخستان في سبتمبر الماضي اتفاق تنفيذ وقف اطلاق النار في مناطق خفض التوتر في (ادلب). (النهاية) ر س / م ع ع