 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
12 يناير 2018 05:57 م
25 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
السفير الكويتي يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية      إيران: ارتفاع عدد مصابي زلزال (سومار) إلى 13 شخصا      تركيا تحذر مواطنيها من السفر للولايات المتحدة لأسباب أمنية      مستوطنون يشرعون في توسيع بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية      طرفا مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة يتوصلان لاتفاق      وزير التعاون الايراني: ناقلة النفط المنكوبة اقتربت من المياه اليابانية      القيادة المركزية الامريكية تحقق في تورط جندي أمريكي بحادث اطلاق نار في أفغانستان      نائب الرئيس الامريكي: العالم اصبح اكثر خطورة اليوم
  الشؤون السياسية
السفير الكويتي يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
12/01/2018 | LOC16:58
13:58 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
موسكو - 12 - 1 (كونا) -- بحث سفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية عبدالعزيز العدواني مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف اليوم الجمعة العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان بوغدانوف الذي يتولى كذلك منصب نائب وزير الخارجية الروسية تبادل مع العدواني الآراء حول القضايا الاقليمية بما في ذلك تطورات الاوضاع في سوريا واليمن والاراضي الفلسطينية الى جانب المستجدات في منطقة الخليج العربي.
واضاف البيان ان العدواني وبوغدانوف ناقشا كذلك قضايا العلاقات الكويتية - الروسية واجندة اللقاءات والاتصالات المرتقبة بين الجانبين. (النهاية) ا س / م ع ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   صورة اليوم
2.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
3.   نائب الرئيس الامريكي: العالم اصبح اكثر خطورة اليوم
4.   دولة الكويت تتبرع ب165 الف دولار لانشاء مركز لتعليم اللغة العربية في صربيا
5.   القيادة المركزية الامريكية تحقق في تورط جندي أمريكي بحادث اطلاق نار في أفغانستان
6.   الولايات المتحدة: قرار اسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية لا يخدم السلام
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS