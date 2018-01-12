موسكو - 12 - 1 (كونا) -- بحث سفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية عبدالعزيز العدواني مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف اليوم الجمعة العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان بوغدانوف الذي يتولى كذلك منصب نائب وزير الخارجية الروسية تبادل مع العدواني الآراء حول القضايا الاقليمية بما في ذلك تطورات الاوضاع في سوريا واليمن والاراضي الفلسطينية الى جانب المستجدات في منطقة الخليج العربي.

واضاف البيان ان العدواني وبوغدانوف ناقشا كذلك قضايا العلاقات الكويتية - الروسية واجندة اللقاءات والاتصالات المرتقبة بين الجانبين. (النهاية) ا س / م ع ع