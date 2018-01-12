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المطارات الإسبانية تسجل رقما قياسيا في عدد المسافرين في 2017
12/01/2018 | LOC16:45
13:45 GMT 		| الأخبار العالمية
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مدريد - 12 - 1 (كونا) -- كشفت شركة الملاحة الجوية الاسبانية (آينا) اليوم الجمعة عن ان عدد المسافرين الذين استخدموا المطارات الاسبانية بلغ 2ر249 مليون مسافر في عام 2017 مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخ البلاد.
وذكرت (آينا) في بيان ان عدد المسافرين سجل نموا قدره 2ر8 بالمئة خلال 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه مشيرة الى ان عدد المسافرين في الرحلات الدولية بلغ 3ر175 مليون شخص بزيادة قدرها 4ر8 بالمئة على أساس سنوي.
وأضافت ان مطار مدريد الدولي (أدولفو سواريز - بارخاس) سجل أكبر حركة ركاب في 2017 باجمالي 4ر53 مليون مسافر محققا ارتفاعا بنسبة 9ر5 بالمئة مقارنة بعام 2016 في حين سجل مطار مدينة برشلونة الدولي (البرات) ثاني أكبر حركة ركاب باجمالي 2ر47 مليون مسافر وبنمو قدره 1ر7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
واشارت الى ان حركة المسافرين في جميع المطارات الاسبانية في شهر ديسمبر الماضي وحده بلغت 36ر16 مليون مسافر بزيادة بنسبة 9ر8 بالمئة مقارنة بعام 2016.
يذكر ان شركة (آينا) تدير 46 مطارا في إسبانيا بالإضافة إلى ثلاثة مهابط للطائرات العمودية في مدينتي (سبتة) و(مليلية) التابعتين للتاج الاسباني ومحافظة (مورثيا) كما انها تشارك أيضا بشكل مباشر وغير مباشر في إدارة 16 مطارا آخر في أوروبا وأمريكا اللاتينية. (النهاية) ه ن د / ع س ع
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