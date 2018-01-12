موسكو - 12 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو اليوم الجمعة المسائل المتعلقة بالاعداد لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري بمنتجع (سوتشي) المطل على البحر الأسود.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه لافروف مع نظيره التركي تبادلا خلاله الآراء حول الخطوات الضرورية لضمان نجاح اعمال المؤتمر والمساهمة في تحقيق التسوية السياسية في سوريا على اساس قرار مجلس الامن رقم 2254.

وتأتي هذه المباحثات بعد يوم واحد من اتصال مماثل اجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان ناقش خلاله الجانبان تطورات الوضع في سوريا والمسائل المتعلقة بهجوم شنه مسلحون ضد قاعدتي (حميميم) و(طرطوس) الروسيتين في سوريا باستخدام طائرات بدون طيار.

واكد الرئيسان في الاتصال ضرورة تنفيذ اتفاقيات استانا التي تم التوصل لها برعاية روسيا وايران وتركيا وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في (سوتشي).

وكان الرئيس بوتين اكد خلال لقاء تلفزيوني امس الخميس عدم مسؤولية تركيا عن الهجوم الذي استهدف قاعدتي (حميميم) و(طرطوس). (النهاية) ا س / م ع ع